Calciomercato, parla Mertens

Arrivano le parole di Dries Mertens dal ritiro del Belgio: l’attaccante ha parlato del Napoli e del suo futuro

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘HLN‘ del suo futuro dal ritiro della nazionale belga. Di seguito, le sue parole: “Non farò l’allenatore quando smetterò, è troppo stressante. I mister sono sempre stanchi, per ora penso a giocare senza pensarci. A volte credo di poter giocare fino a 40 anni, altre che se smetto posso viaggiare il mondo non avendo figli”.

Mertens ha poi continuato: “Dopo il ritiro vivrò in Belgio, vedo troppo poco i miei nipotini. Anche se il mio appartamento a Napoli mi piace molto. Vorrei tenerlo, ma credo che sarà difficile”. Il belga ha parlato poi della sua permanenza al Napoli: “Sono un re, è vero, ma basta poco per perdere il trono. Per adesso vivo una favola. Non ho paura che la gente si dimentichi di me“.