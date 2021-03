Fabio Ravezzani a CMIT TV si sofferma sui tre rinnovi in casa Milan: il punto su Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic

Da Donnarumma a Calhanoglu, passando per Ibrahimovic. Intervenuto a CMIT TV Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulle tre trattative per il rinnovo in casa Milan. “Su Donnarumma non ci sono certezze, è una partita a scacchi in cui il Milan spera di piegare alla lunga Raiola e in cui Raiola si dimostra insensibile e indifferente. L’agente è un grande giocatore di poker ed è uno che misura il successo solamente con il denaro. Anche a costo di mettere in crisi i suoi giocatori più sensibili, non a caso Donnarumma ebbe dei grossi sbandamenti quattro anni fa. Raiola fa questo lavoro spregiudicato ed è una partita estremamente difficile. Io se fossi nel Milan direi adesso basta, ma bisogna avere tanto carattere e tanta esperienza e non so se i dirigenti del Milan abbiano in grandi quantità né l’una né l’altra”.

Si passa poi a Ibrahimovic: “Se sapessi rispondere con certezza sarei più bravo di quello che sono, oltre che più ricco. I tifosi del Milan pensano che lui sia qui perché ama il Milan, ma lui è in rossonero perché gli hanno dato tutti i soldi che ha voluto. Se Ibra avesse più rispetto del Milan, anziché dire voglio 7 milioni, potrebbe dire datemi 3,5 milioni e poi ad ogni partita che gioco datemi un gettone. Questo perché non dobbiamo dimenticare che quest’anno ha giocato la metà delle partite. Anche qui la situazione è complicata perché è sempre Raiola a tirare la corda”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Ravezzani: “Calhanoglu può andare alla Juve”

Infine, la situazione di Calhanoglu: “Il Milan ha sbagliato a far arrivare a scadenza tutti questi giocatori – ha affermato Ravezzani – . Calhanoglu doveva essere rinnovato prima. A questo punto per 5/6 milioni di euro la Juventus, che ha bisogno di prendere un giocatore così soprattutto se parte Dybala, può prenderlo. Calhanoglu è un giocatore che potrebbe giocare nella Roma o al Napoli, messa meglio finanziariamente del Milan. Vedendo come gioca Calhanoglu in questi ultimi mesi, invece, il suo rendimento non è dei migliori. Siamo nella terra di nessuno, se nelle prossime partite dovesse fare 3 o 4 gol diventerebbe un problema