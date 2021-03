Calciomercato Juventus, Morata in bilico | I soldi del riscatto per Kean

In bilico alla Juve anche il futuro di Alvaro Morata: riflessioni della dirigenza sul riscatto, e addirittura sul rinnovo del prestito. Con il ritorno di Kean sullo sfondo

Possibile rivoluzione in attacco per la Juventus di Andrea Pirlo. L’eliminazione anticipata dalla Champions League e il sempre più probabile addio al decimo scudetto, infatti, potrebbero stravolgere i piani estivi della dirigenza bianconera. In questo senso, come raccontato da Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo starebbe valutando l’addio in estate, e in Spagna continuano a circolare rumors riguardo al suo possibile ritorno al Real Madrid. Ma non solo. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza anche del possibile addio di Dybala: il rinnovo è sempre in stand-by e una cessione in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto dell’argentino, non è affatto da escludere. In bilico ci sarebbe anche Alvaro Morata: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Salandin: “Ronaldo prigioniero, lui o Dybala via”

Calciomercato Juventus, riflessioni su Morata | I soldi del riscatto dello spagnolo per Kean: lo scenario

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è ormai chiaro che il club bianconero non riscatterà Morata già nella prossima estate per 45 milioni di euro. L’ipotesi al momento più probabile è il prolungamento del prestito per un’ulteriore stagione, con un esborso di altri 10 milioni come da accordi con l’Atletico Madrid. Stando alla ‘rosea’, però, è anche possibile che la Juve rinunci addirittura a rinnovare il prestito. Come riferito da ‘Tuttosport’, inoltre, i soldi tra prestito e riscatto eventualmente non spesi per Morata potrebbero essere dirottati su Moise Kean. Sul taccuino di Paratici c’è anche il ritorno dell’attaccante di proprietà dell’Everton, attualmente in prestito al PSG. Porte girevoli, dunque, nell’attacco bianconero. Staremo a vedere.