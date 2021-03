Il calciomercato Juventus studia il rilancio per il colpo Lee Kang-In dal Valencia, i dettagli sul talento classe 2001

La Juventus studia il colpo Lee Kang-In dal Valencia. L’attaccante sudcoreano classe 2001 è tra i migliori giovani in circolazione e ha quindi attirato le attenzioni di Fabio Paratici. Autore di 4 assist e un gol in 23 presenze stagionali, il talento è in scadenza a giugno 2022 e qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo potrebbe essere ceduto la prossima estate. Il suo profilo piace a svariati club internazionali ma i bianconeri starebbero già pensando alla proposta più idonea.

Calciomercato Juventus, colpo Lee Kang-In in attacco: le ultime

L’obiettivo della Juventus, secondo ‘elgoldigital.com’, sarebbe quello di proporre un’offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino del giocatore. Successivamente, Lee potrebbe poi essere ceduto in prestito a un club ‘amico’ per continuare altrove la sua crescita. Capace di giocare da trequartista o esterno offensivo, Lee è considerato uno dei migliori giovani della sua generazione.