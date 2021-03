Gattuso e il Napoli in allarme per l’infortunio di Dries Mertens: l’attaccante si è fatto male nel match tra Belgio e Repubblica Ceca

Non arrivano buone notizie per il Napoli dalle Nazionali: Dries Mertens si è infortunato nel corso della partita tra Belgio e Repubblica Ceca. L’attaccante azzurro ha lasciato il campo dopo undici minuti della ripresa dolorante alla spalla sinistra. Non si conosce ancora l’entità del problema fisico che ha costretto il numero 14 dei partenopei a chiedere il cambio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per Mertens una rovinosa caduta a terra dopo uno scontro di gioco: un duro colpo con il calciatore soccorso dai sanitari prima di abbandonare il campo. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni dell’attaccante sia in vista del match di mercoledì tra Belgio e Bielorussia, sia – eventualmente – per le prossime gare del Napoli.