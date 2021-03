Roberto Mancini sta gestendo anche la rosa in vista degli altri due impegni della Nazionale e ovviamente in base alle esigenze dei club: le condizioni di Chiellini, Caputo e Berardi

La Nazionale di Roberto Mancini dovrà fare a meno di tre pedine in vista del doppio impegno, dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord, contro Bulgaria e Lituania nelle qualificazioni al Mondiale 2022. La sfida del ‘Tardini’ ha lasciato qualche scoria in due titolari, ovvero Chiellini e Berardi che hanno lasciato il ritiro degli Azzurri per tornare a casa. Insieme a loro anche Ciccio Caputo, che deve ancora convivere con alcuni fastidi. Per tutti e tre si è scelto di gestire le rispettive situazioni anche in vista degli impegni alla ripresa del campionato.

Per Giorgio Chiellini, in ogni caso, si è trattata di una decisione a scopo precauzionale dopo un affaticamento accusato in questi giorni. Si tratta quindi di una scelta di gestione. I giocatori del Sassuolo, invece, si sono sottoposti agli accertamenti del caso una volta rientrati: per Berardi si tratta di “un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana”. Per Caputo invece “gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”. A renderlo noto è un comunicato ufficiale del club neroverde.