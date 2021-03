Italia | Chiellini, Berardi e Caputo lasciano il ritiro: i dettagli

Chiellini, Berardi e Caputo saranno indisponibili per le prossime partite contro Bulgaria e Lituania: i tre azzurri lasciano il ritiro

Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo lasciano il ritiro della Nazionale. Come riferito da ‘Sky Sport’, i tre azzurri sono indisponibili per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali contro Bulgaria e Lituania e domani mattina lasceranno il ritiro di Coverciano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I problemi fisici di Caputo erano già noti dal pomeriggio, con l’attaccante del Sassuolo che si è sottoposto a dei controlli. A sorpresa, invece, torna nel club neroverde anche Berardi, per il quale non è stato ancora comunicato il motivo dello stop. Infine, Chiellini oggi ha fatto solo terapie e non era al meglio dopo la partita di ieri contro l’Irlanda del Nord. Il capitano della Juve e i due attaccanti del Sassuolo, dunque, non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia e faranno ritorno nei rispettivi club di appartenenza.