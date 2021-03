Il Barcellona è pronto a cedere Philippe Coutinho. Il brasiliano non rientra più nei piani del club spagnolo, pronto a venderlo per 40 milioni di euro. Opportunità per l’Inter ma soprattutto per la Juventus

A dicembre un nuovo infortunio ha fermato Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano, dopo l’avventura al Bayern Monaco, non è così riuscito a rilanciarsi con la maglia del Barcellona. Ad oggi i goal messi a segno con i blaugrana sono stati fin qui solamente tre, in quattordici partite totali. Le voci che vogliono il calciatore via dalla Spagna in estate si stanno facendo sempre più insistenti. Secondo il ‘Daily Star’, il prezzo per l’addio sarebbe stato già fissato a 40 milioni di euro, a circa un quarto dal prezzo pagato dal Barcellona al Liverpool. Il rendimento non è stato assolutamente all’altezza e i blaugrana vogliono limitare i danni.

Calciomercato Juventus, opportunità Coutinho: nuovo scambio col Barcellona?

Philippe Coutinho è ancora giovane – il prossimo 12 giugno compirà 29 anni – e può certamente diventare un’opportunità per il calcio italiano. L’Inter, in passato, aveva provato a riportarlo a Milano e potrebbe riprovarci nella prossima sessione di calciomercato ma attenzione soprattutto alla Juventus, che in nei prossimi mesi potrebbe dar vita ad una vera e propria rivoluzione. Sono tanti, infatti, i calciatori che possono lasciare il bianconero e i rapporti tra la Juventus e il Barcellona, come dimostra lo scambio Arthur-Pjanic, sono davvero ottimi.

Oggi si è parlato di un possibile interessamento dei blaugrana per Rabiot ma in passato sono stati accostati al club spagnolo anche Bentancur e Paulo Dybala. Non si può dunque escludere un nuovo scambio tra le parti, che aiuti anche le casse dei due club.