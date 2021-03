Nuova possibile pista con il Barcellona per ovviare al futuro di Dybala, sempre più lontano dai bianconeri

Il Barcellona continua a essere un cantiere aperto dopo la scorsa estate: lo scambio che ha portato Arthur a Torino e Pjanic in Spagna è stato solo il preludio alla ricerca di plusvalenze da parte della dirigenza blaugrana. L’insediamento del nuovo management non cambierà la direzione e si procederà su questa strada. A confermarlo è il giornalista Romeo Agresti: “Il Barcellona, come la Juventus, ha ancora un gran bisogno di fare plusvalenze, come nella passata stagione con Arthur e Pjanic” ha detto a ‘Boom Boom Mercato’ su JB Live.

Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione

Un giocatore finito sotto i riflettori, in accezione negativa, è sicuramente Frenkie de Jong. L’olandese è stato acquistato dall’Ajax per 75 milioni di euro più 11 milioni di bonus, una cifra molto importante che però non ha rispettato le attese. “A Barcellona non sono contenti di de Jong, ve lo dico per certo” ha detto Luca Monblano, alimentando il botta e risposta con Agresti sull’argomento cessioni da parte del Barcellona. Il giornalista esperto del mondo bianconero ha anche risposto al possibile scambio con Dybala, in chiave Juventus.

Una pista che è stata già collaudata la scorsa estate, senza però dare grandi soddisfazioni alle due società: né Pjanic, né Arthur infatti hanno soddisfatto le aspettative delle loro due nuove squadre. Con un nuovo possibile scambio all’orizzonte, i bianconeri riuscirebbero a cedere Dybala a un anno dalla scadenza del suo contratto e concretizzando una separazione che sembra oramai inevitabile, portando a Torino un classe ’97 che con Pirlo avrebbe solo che da imparare.