Dybala su Instagram: “Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti”

Paulo Dybala prova a scuotere la Juve. L’attaccante argentino, rimasto a Torino per recuperare dall’infortunio al ginocchio, scrive a compagni e tifosi su Instagram dopo il pesantissimo ko interno contro il Benevento. Parole da leader, quelle del numero 10, che punta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi…”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. – ha concluso il 27enne – Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta.

Siamo la Juve“.