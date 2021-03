Antonio Caassano è tornato a parlare di Paulo Dybala, stavolta per le sue condizioni fisiche e qualche dubbio sulla vera natura del suo stop

Nella stagione nera della Juventus, oltre a mancare tanti giocatori importanti nei momenti decisivi, è pesato anche e soprattutto lo stop prolungato di Paulo Dybala. L’argentino è stato falcidiato dagli infortuni e ha giocato appena 16 partite in stagione tra campionato e Champions League segnando solo 3 gol. La Joya è out ormai da due mesi, il ginocchio non gli sta dando pace e quando sembrava viaggiare verso il rientro il nuoro rinvio. Ora potrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni e puntare a ritrovare minuti importanti dopo la sosta, ma intanto la Juventus ha sofferto parecchio la sua assenza.

Juventus, infortunio Dybala. Cassano: “Mi arrivano delle voci”

Ieri Dybala è tornato a parlare sui social mostrando tutta la sua carica, qualche dubbio – vista anche la situazione rinnovo – sta sorgendo in relazione al suo futuro. Anche Antonio Cassano ha detto la sua nel consueto appuntamento sulla ‘Bobo Tv’: “Tra i punti interrogativi della Juventus c’è anche quello legato a Paulo Dybala. Io non so se abbia ancora problemi fisici o no, ma a me arrivano voci che mi dicono abbia ancora dei fastidi al ginocchio, secondo altri invece ha ancora dei postumi legati al Covid”.

“Non so quale sia la verità, ma per la Juve è un problema che va risolto”. Cassano non ha mai risparmiato critiche all’argentino, ribadendo che per lui non sia un campione, ma stavolta il talento di Bari Vecchia ha gettato ombre sul suo ritorno in campo a breve come invece ad ora dicono le previsioni.