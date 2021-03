Juventus Infortunio Ramsey

Ramsey fermo ancora ai box e che non ha risposto alla convocazione del Galles. Il punto sulle condizioni del centrocampista della Juventus in vista del ritorno in campo

E’ il momento più difficile della stagione della Juventus e probabilmente degli ultimi anni in casa bianconera. Prima la batosta europea con la prematura eliminazione in Champions League, poi il fragoroso tonfo interno contro il Benevento che ha ridotto al lumicino le speranze scudetto della squadra di Andrea Pirlo. Il giovane tecnico è finito sulla ghigliottina della critica nonostante la conferma della società sul nuovo progetto, ma non sono esclusi ribaltoni a fine campionato se la situazione dovesse precipitare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Bonsignore: “La panchina di Pirlo non è salva”

Juventus, le condizioni di Ramsey: gli aggiornamenti

Intanto Ronaldo e compagni sono chiamatati a conquistare un piazzamento tra le prime quattro in Serie A, obiettivo minimo ormai della stagione insieme alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta. In vista del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali, Pirlo dovrà valutare le condizioni di Aaron Ramsey dopo l’allarme lanciato dal Ct del Galles Page. L’infortunio sarebbe più grave del previsto come filtra dal ritiro gallese, con l’ex Arsenal rimasto a Torino dopo un braccio di ferro con la Federazione della selezione britannica. Come raccolto da Calciomercato.it, Ramsey è alla prese con uno stiramento alla coscia: infortunio che il numero 8 potrebbe smaltire in circa dieci giorni e dunque non così serio da renderlo indisponibile per un lungo periodo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real | Ecco il nuovo stipendio

Il centrocampista classe ’90 sta continuando nelle terapie e nel lavoro personalizzato alla Continassa, con lo staff medico bianconero e Pirlo che valuteranno le sue condizioni quotidianamente in vista del ritorno in campo. Alla Juve non vogliono correre rischi di nuove ricadute e, considerando anche i problemi fisici accusati da Ramsey durante l’arco della stagione, preferiscono procedere con cautela prima del via libera per tornare in gruppo. Il gallese resta quindi in dubbio per i prossimi match alla ripresa del campionato, dove la ‘Vecchia Signora’ sarà attesa dal derby con il Torino e successivamente dall’impegno nel recupero contro il Napoli.