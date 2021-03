Ramsey nuovamente fermo ai box: il centrocampista della Juventus ha saltato la convocazione in Nazionale, la preoccupazione del Ct del Galles Page

E’ già serio del previsto l’infortunio muscolare che nelle scorse settimane ha bloccato Aaron Ramsey. Il fantasista gallese era inserito nella lista dei convocati della sua Nazionale per i prossimi impegni nelle Qualificazioni al Mondiale 2022, ma dopo un confronto con la Juventus si è deciso di lasciarlo a Torino per recuperare la migliore condizione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, infortunio Ramsey: il Ct del Galles lancia l’allarme

Il problema alla coscia che affligge l’ex capitano dell’Arsenal, però, non sembra di poco conto: “Come abbiamo sottolineato nell’ultima conferenza stampa, siamo dispiaciuti perché speravamo di avere Ramsey con noi – ha dichiarato Robert Page, Ct del Galles, mercoledì sera dopo la sconfitta contro il Belgio – Dagli esami i problemi sono più seri di quanto pensassimo all’inizio“. Notizie quindi poco confortanti in un periodo già delicato per la Juve e Pirlo, con Ramsey assente dal match di Champions League contro il Porto che segnò l’eliminazione dei bianconeri dall’Europa.

Il classe ’90 ha saltato le ultime due partite di campionato con Cagliari e Benevento dopo l’ennesimo stop stagionale, con gli infortuni che stanno condizionando anche la sua seconda stagione a Torino. Sotto la gestione Pirlo, Ramsey ha collezionato finora 26 presenze complessive con due reti e 5 assist a referto.