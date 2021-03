Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | La scelta e il summit decisivo

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in casa Juventus, in ottica calciomercato. Gli ultimi sviluppi per il campione portoghese

La Juventus deve fare i conti con delle spinose questioni sul campo che inevitabilmente si ripercuoto anche in ottica calciomercato. Le brutte sconfitte contro Porto e Benevento hanno aperto una nuova strada nel club bianconero. L’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale ha rappresentato, infatti, uno step cruciale per il presente e il futuro bianconero.

La sensazione è che ora si sia all’alba di una rivoluzione che non può più essere rimandata per aprire un nuovo ciclo di vittorie. E nell’occhio del ciclone, a causa dei recenti risultati negativi, è finito anche Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non è riuscito a brillare nell’ultimo periodo, al netto dell’ottima prestazione contro il Cagliari. Il suo futuro a fine stagione pare in bilico. Negli ultimi giorni, vi abbiamo riportato le ultime notizie sul possibile ritorno al Real Madrid. In Spagna credono molto a questa possibilità e continuano a spingere per il ritorno di Cristiano Ronaldo, proprio lì dove ha vinto tutto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e la permanenza a Torino: nuovo incontro

Quest’oggi, ‘La Gazzetta dello Sport’ riporta novità decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, avrebbe deciso di restare a Torino e rispettare il contratto fino a giugno del 2022. Una svolta importantissima, confermata anche dalle parole di ieri di Pavel Nedved, sia per le prospettive in casa Juventus che per il futuro personale del portoghese.

A fine stagione, però, dovrebbe esserci un incontro decisivo con Paratici e la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione. Un vero e proprio summit di maggio in cui verrà effettuata una verifica accurata e con scelte condivise. Secondo quanto riporta la Rosea, il campione portoghese desidererebbe al suo fianco compagni all’altezza per reggere il peso delle ambizioni juventine. Magari un centrocampista da assist come Calhanoglu (già a quota 9 in Serie A col Milan con cui è in scadenza di contratto) e un altro partner d’attacco, con CR7 che sogna di rifare coppia con Benzema. Restano in ogni caso da tenere in considerazione le piste che lo porterebbero al PSG o al Real Madrid. Ora, però, il portoghese è totalmente concentrato sul finale di stagione in maglia bianconera, tra permanenza e summit decisivo a fine anno.