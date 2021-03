Calciomercato Juventus, beffa Lazio | Luis Alberto libera il big

La Juventus potrebbe approfittare della situazione incerta di Luis Alberto: lo spagnolo pare si sia offerto al Real Madrid

La Lazio è tornata agli ottavi di Champions League dopo venti anni, e lo ha fatto grazie non solo a Simone Inzaghi, ma ai suoi calciatori a disposizione. Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile sono indubbiamente quelli più ‘in mostra’ della squadra biancoceleste. Il loro futuro è ancora da decifrare, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Lo spagnolo, per esempio, potrebbe ritornare in patria.

Juventus, Luis Alberto ‘libera’ Isco

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Luis Alberto si sarebbe proposto al Real Madrid. Il centrocampista della Lazio colmerebbe il vuoto lasciato da Isco, che non rientra più nei piani di Zinedine Zidane e potrebbe andar via la prossima estate. Il trequartista potrebbe approdare proprio in Serie A, visto che le big del campionato sono molto interessate: su tutte la Juventus, che accoglierebbe un altro ‘Galactico‘ dopo Cristiano Ronaldo. Florentino Perez chiede sui 20 milioni per lasciar andare via lo spagnolo, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Restano da capire le intenzioni del presidente del Real su questa ‘proposta’ di Luis Alberto.