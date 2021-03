Calciomercato Juventus, Inter e Milan, che occasioni dal Lipsia

Il Lipsia fa piazza pulita: tanti giocatori nella lista trasferimenti che diventano occasioni colossali per Juventus, Inter e Milan

Il progetto che sta mandando avanti il Lipsia è molto entusiasmante. Tanti sono i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra con la maglia delle ‘lattine‘, ma la filosofia del club sarà sempre e solo la stessa. Una volta usciti fuori, questi calciatori vengono venduti al miglior offerente. E secondo quanto riferito da ‘Sport Bild‘, la lista dei partenti è molto lunga, ricca di occasioni da cogliere per Juventus, Milan e Inter. Uno di questi è Dani Olmo, trequartista spagnolo in passato nel mirino di Paratici e Maldini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, principio di accordo | Il bomber torna l’anno prossimo



Juventus, Inter e Milan: occasioni dal Lipsia

Dani Olmo potrebbe andar via la prossima estate, e Juventus e Milan potrebbero sfruttare l’occasione. Così come la Roma per Nordi Mukiele, terzino destro francese classe ’97. E non è finita qui: anche Marcel Sabitzer, Halstenberg, Orban e Forsberg pare siano stati messi in questa lunga lista di giocatori che direbbero addio a fine stagione. Una sorta di ricambio generazionale, anche se si parla comunque di giocatori che non arrivano a 30 anni. Se non per quel che riguarda Peter Gulacsi, portiere sul quale l’Inter dovrebbe sborsare i 13 milioni di euro della clausola per renderlo l’erede di Handanovic. Da monitorare anche la situazione di Ibrahima Konaté, che sarebbe un ottimo affare per la difesa della Juve.