Arturo Vidal sta per concludere una stagione tutt’altro che entusiasmante all’Inter: lo stesso centrocampisa ha ammesso il desiderio di giocare in un club storico

Non è andata affatto come ci si aspettava per Arturo Vidal la stagione del ritorno con Antonio Conte in panchina. I fasti della Juventus e la coppia che ha riportato in alto i bianconeri sembra lontana anni luce e anche i numeri del cileno con la maglia dell’Inter non fanno che testimoniarlo. Le partite totali in nerazzurro in questa stagione sono state sì 30, ma con appena 2 reti all’attivo e soprattutto tanti errori e critiche per delle prestazioni non all’altezza di quello che ci si aspettava da un giocatore che anche a Barcellona era diventato molto importante e amato dai compagni.

Calciomercato Inter, Vidal conferma: “Vorrei giocare nel Flamengo un giorno”

Vidal ha però avuto anche diversi infortuni, come quello al ginocchio che lo sta tenendo fuori in questo periodo. Conte lo ha voluto fortemente, ma per ora la scelta non ha pagato. L’Inter in ogni caso, pur non avendo pagato il cartellino se non sotto forma di alcuni bonus, sta corrispondendo al classe ’87 un ingaggio importante da 6,5 milioni e un contratto fino al 2022. In queste settimane si parla molto anche di un addio anticipato del cileno, con l’ipotesi che porta addirittura al Brasile e al Flamengo.

Pochi giorni fa lo aveva detto il suo ex compagno al Bayern Rafinha, ma ora è addirittura lo stesso Vidal a confermarlo in un videomessaggio a Mauricio Isla trasmesso da ‘ESPN’: “Sono felice che tu vesta quella maglietta, la più importante del Sudamerica. Abbiamo passato tante cose insieme in questi anni, lo sai, ti voglio bene e ti saluto dall’Italia. Un giorno spero di avere anche io la possibilità che stai avendo tu, goditela”. Parole decisamente chiare da parte del cileno al suo compagno di nazionale e amico che ora appunto gioca nel Flamengo.