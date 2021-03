Calciomercato Inter, dubbi su Vidal | Le ipotesi per il futuro

Il calciomercato Inter nutre dubbi su Vidal, al vaglio tutte le ipotesi per il suo futuro

Il futuro di Arturo Vidal può essere lontano dall’Inter. Il centrocampista classe 1987, dopo essere stato cercato a lungo la scorsa estate, ha finora deluso le attese. L’addio non è dunque da escludere, considerando anche l’età e l’esoso ingaggio che nel 2021/2022 raggiungerà quota 6,5 milioni di euro a stagione.

Tra le ipotesi per la sua nuova destinazione, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbero Flamengo, Marsiglia e Galatasaray. Il vero problema dei nerazzurri, aggiunge il quotidiano, sarebbe però il decreto crescita: non completando i due anni di permanenza in Italia, infatti, occorrerebbe saldare la tassazione completa per l’anno in corso.