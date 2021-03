Arturo Vidal non è riuscito a tornare decisivo in Serie A come ai tempi della Juventus, voluto da Conte: per il suo futuro di apre uno scenario clamoroso

Arturo Vidal è senza dubbio la nota stonata, forse l’unica, di questo ottimo momento di forma dell’Inter che viaggia verso lo scudetto. Anche ieri, nonostante la vittoria nerazzurra contro l’Atalanta nel big match del Monday Night, ancora una volta ha deluso. Tanti errori per il cileno, soprattutto in fase di uscita, e una forma fisica che sembra in ritardo. Conte ha sottolineato il fatto che il suo pupillo ai tempi della Juve dovesse ancora lavorare per arrivare a una condizione importante, ma intanto le prestazioni sono deludenti ed Eriksen gli ha ormai ‘rubato’ il posto.

Calciomercato Inter, incredibile scenario per Vidal | Rafinha: “Vuole venire al Flamengo”

In queste settimane si parla molto anche di un possibile addio di Vidal, vista la scadenza nel 2022 e un contratto molto importante. Un divorzio precoce permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare qualcosa sul monte ingaggi e svecchiare il centrocampo. Per la prossima destinazione del cileno, invece, si potrebbe aprire un clamoroso ritorno in Sudamerica. Il brasiliano Rafinha, suo ex compagno al Bayern Monaco e attualmente svincolato ma con un passato recente al Flamengo (dove potrebbe presto tornare), ha rivelato a ‘Barbaridade TV’: “Arturo ama il Flamengo. Dice che lui in Brasile si identifica con questo club e gli piacciono i tifosi. Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019 è impazzito e mi ha detto ‘Rafa, devo giocare per il Flamengo'”.

“È uno dei migliori centrocampisti del mondo e io sono sicuro che un giorno indossera quella maglia, ha molta voglia”. Rafinha sembra invece a un passo dal ritorno in rubronegro e c’è da credere che spingerà parecchio con Vidal per convincerlo a lasciare subito l’Inter e raggiungerlo in Brasile, dove tanti giocatori sono arrivati in questi ultimi mesi dall’Europa.