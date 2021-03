L’Inter vince di misura a San Siro contro l’Atalanta grazie ad un gol di Skriniar. La prestazione di Vidal fa però storcere il naso: il cileno ha sprecato una ghiotta occasione

Un gol di Milan Skriniar vale tre punti pesantissimi per l’Inter nella corsa scudetto. La rete dello slovacco consente alla truppa di Conte di allungare nuovamente sul Milan secondo a +6 con scontri diretti favorevoli. Una serata dunque quasi impeccabile per i nerazzurri che fanno registrare però una sola nota stonata. Si tratta di Arturo Vidal, riproposto dal primo minuto dal tecnico salentino e sostituito al 52‘ da un ritrovato Christian Eriksen. Il cambio di Conte ad inizio ripresa vale ben più di una semplice sostituzione, e profuma di vero e proprio passaggio di consegne da un calciatore in difficoltà fisica e in fase calante della propria carriera, a favore di chi invece come il danese dopo tantissima panchina è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio divenendo nell’ultimo mese abbondante una pedina a tratti imprescindibile. Un autentico ribaltamento di ruoli in campo, ma ancor più nella testa di Conte che alla vigilia di questo campionato aveva idee diametralmente opposte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Vidal stecca ancora: il futuro è da scoprire