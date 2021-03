Calciomercato Inter, futuro incerto per il club nerazzurro: l’allenatore Antonio Conte può dire addio anche con lo scudetto

L’Inter prepara il rush finale per conquistare quello scudetto che manca ormai da 11 anni. Nerazzurri che sembrano a questo punto i favoriti per la vittoria finale, con un margine importante da gestire sulle inseguitrici Milan e Juventus, ma sul futuro del club c’è un po’ di incertezza. Fuori dal campo, con la trattativa per la possibile cessione societaria o comunque per la ricerca di soci e finanziatori da parte del gruppo Suning, che entro il 31 marzo dovrà fornire all’Uefa le garanzie per ottenere la licenza per le coppe della prossima stagione. E anche in campo, con la permanenza di Conte in panchina per niente scontata. Anche in caso di scudetto.

Calciomercato Inter, Damascelli: “Nuova esperienza all’estero per Conte, in Italia fa fatica”

Sul futuro del tecnico, si è espresso anche il giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’. A suo parere, una partenza di Conte inizierebbe a farsi sempre più probabile. E il futuro del club non c’entrerebbe nulla, ma si tratterebbe di una valutazione a più ampio raggio. “Non è tanto quello che vuole fare la proprietà, ma quello che vuole fare l’allenatore – ha dichiarato – Conte può andare via anche dopo aver vinto lo scudetto, o una coppa importante, come era già successo con il Chelsea e con la Juventus. Forse ha voglia di tornare in Inghilterra, o comunque di provare una nuova esperienza altrove, fuori dall’Italia. Si sta rendendo conto che qui più di così non può fare, a livello internazionale il calcio italiano fa fatica”.