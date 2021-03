Calciomercato Juventus, Icardi chiude: "Sto bene al PSG"

Arrivano le parole di Mauro Icardi, centravanti del Paris Saint-Germain in passato anche nel mirino della Juventus

Si è parlato tante di un possibile futuro di Mauro Icardi in Serie A, dopo l’approdo al Paris Saint-Germain. Il club parigino lo ha acquistato dall’Inter in prestito, poi riscattato per circa 50 milioni di euro più bonus. Il centravanti argentino si è affermato come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e visto il suo passato in Italia è inevitabile pensare a un ritorno. A tal proposito, è intervenuto proprio Icardi per parlare della sua esperienza al PSG.

PSG, le parole di Icardi sul futuro

Di seguito, le parole di Icardi ai microfoni del sito ufficiale del PSG: “Ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra, quando sono arrivato in prestito. La stagione è stata buona e sono rimasto soddisfatto della conferma del club e del contratto che mi è stato offerto”. Maurito ha poi proseguito così: “E’ un onore e un orgoglio, l’ho detto dal primo giorno in cui sono arrivato. A Parigi sto bene e sono in una grande squadra che vince titoli. E’ tutto ciò che desidera un calciatore“. Insomma, la sensazione è che le varie Juventus, Milan e Roma dovranno ancora attendere prima di rivederlo in Serie A.