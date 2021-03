Svolta improvvisa per quanto riguarda il calciomercato Genoa. Preziosi vuole aggiudicarsi il derby con la Sampdoria per un Nazionale che si svincola

Le qualificazioni ai Mondiali 2022 hanno regalato subito dei risultati a sorpresa. Oltre al pareggio casalingo dei campioni in carica della Francia con l’Ucraina, picca la vittoria della Turchia 4-2 contro l’Olanda. Sebbene non sia finito nel tabellino dei marcatori, tra i migliori in campo per i media di Istanbul c’è stato Kenan Karaman. Il 27enne centrocampista esterno destro è un punto di forza della Nazionale di Gunes e in estate si candida ad essere uno dei pezzi pregiati sul mercato. Il suo contratto con il Fortuna Dusseldorf (club della serie B tedesca) è infatti in scadenza a giugno. Come vi abbiamo raccontato, la Sampdoria è da tempo sulle tracce di Karaman. Ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è stato uno sprint da parte del Genoa, intenzionato ad aggiudicarsi il derby per l’attaccante turco.