Calciomercato Sampdoria, bomber Nazionale gratis | Le ultime di CM.IT

Novità importanti in ottica calciomercato Sampdoria. Il presidente Ferrero guarda al post Quagliarella: un Nazionale a costo zero

Tra poco più di un mese Fabio Quagliarella compirà 38 anni. L’attaccante di Castellammare di Stabia anche quest’anno sta dando il suo contributo in termini realizzativi con 5 gol in 10 presenze in Serie A. Ma il suo contratto in scadenza a giugno lascia presagire che questa potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia della Sampdoria. A prescindere dal futuro del capitano blucerchiato, il club ligure sta valutando l’ipotesi di rinforzare il reparto offensivo. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nel mirino del presidente Ferrero è finito Kenan Karaman, 26enne centravanti della Nazionale turca (ma con passaporto tedesco) che si svincolerà in estate dal Fortuna Dusseldorf. Già sei mesi fa il bomber nativo di Stoccarda sarebbe potuto sbarcare in Italia, dove era seguito da Fiorentina e Atalanta. La voglia di prepararsi al meglio per gli Europei, tuttavia, lo fece propendere per restare in Germania. La Samp fiuta il colpo a costo zero, ma attenzione alla concorrenza degli inglesi del Wolverhampton.