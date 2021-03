Lazio, deceduto il giovane Guerini | Il cordoglio del club

Poco fa è arrivata la notizia del decesso di Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio: il cordoglio del club

Grave lutto in casa Lazio e per tutto il mondo del calcio. E’ deceduto il giovane Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera biancoceleste. Aveva 19 anni ed è stato vittima di un incidente stradale insieme ad altri due suoi coetanei, a bordo di una Smart For Four. I due amici sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente in ospedale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo CR7 | Dalla Spagna: si offre al Real

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

La Lazio, sui propri social, ha espresso il proprio cordoglio, a cui si unisce tutta la redazione di Calciomercato.it. Di seguito, il tweet del club biancoceleste: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.