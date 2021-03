In casa Juventus si ragiona sul possibile ritiro di Chiellini e si vaglia la sorpresa sul nuovo capitano

La fascia da capitano della Juventus cerca un nuovo padrone. A fine stagione Giorgio Chiellini potrebbe infatti decidere di ritirarsi lasciando scoperto un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio. Se Gigi Buffon ha già fatto un passo indietro, per anzianità sarebbero Leonardo Bonucci e Paulo Dyabla i possibili eredi, ma in casa bianconera non si escludono nomi a sorpresa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Jeda: “Juventus in crisi. La squadra di Pirlo è incompleta”

Juventus, de Ligt possibile nuovo capitano

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | “150 milioni, è fatta per Haaland”

Come riporta ‘Tuttosport’, al vaglio ci sarebbe una scelta formalmente di rottura, ovvero la consegna della fascia a Cristiano Ronaldo. Qualora il portoghese dovesse restare diventerebbe a tutti gli effetti il leader principale della Juventus. Infine, per forza, carisma e carattere, anche Matthijs de Ligt sarebbe stato individuato come possibile nuova guida dei compagni. Mentre Chiellini decide il suo destino, dunque, la Juventus ragiona sulla rivoluzione estiva. Una rivoluzione che può partire dalla fascia da capitano.