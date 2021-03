Il Real Madrid scarterebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo per puntare sull’acquisto di Haaland. La rivelazione del giornalista Inda dalla Spagna

Erling Haaland continua a catalizzare l’attenzione delle big d’Europa. Il centravanti norvegese sta continuando a fare sfracelli tra Bundesliga e Champions League con la maglia del Borussia Dortmund: sono ben 33 le reti messe a segno in questa stagione in tutte le competizioni, in 31 partite, dall’ex Salisburgo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, il Real accelera per Haaland: affare da 150 milioni

Haaland è stato accostato a più riprese alla Juventus e considerando gli ottimi uffici con Raiola continua ad essere nei desideri del club del presidente Agnelli. La concorrenza però è agguerrita per il classe 2000 che, oltre a PSG, Barcellona e Manchester City, è in prima linea nella lista degli obiettivi anche del Real Madrid per la prossima estate. Il club campione di Spagna, nonostante i rumors sul ritorno di Cristiano Ronaldo e Mbappe, avrebbe messo il piede sull’acceleratore per il cartellino di Haaland. Florentino Perez e la dirigenza merengue avrebbero compiuto dei passi in avanti concreti di recente per il bomber norvegese, come rivelato al ‘Chiringuito TV’ da Eduardo Inda. “Il trasferimento di Haaland al Real Madrid è praticamente cosa fatta per 150 milioni di euro“, ha svelato il giornalista.

Il Real Madrid farebbe quindi sul serio per Haaland, con Florentino Perez pronto ad anticipare la concorrenza – tra cui quella della Juve – per fregiarsi del crack scandinavo.