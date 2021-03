In casa Juventus a fine stagione bisognerà fare i conti con i rientranti dai prestiti. Tra questi anche Douglas Costa per cui il prezzo è già fissato

La Juventus al termine dell’attuale stagione dovrà lavorare nuovamente su alcuni ‘esuberi’, che la scorsa estate furono ceduti con la formula del prestito. Nello specifico nella sessione di calciomercato dello scorso anno a lasciare Torino futuro Rugani, De Sciglio e Douglas Costa, dei quali solamente il centrale difensivo oggi a Cagliari, ha portato soldi in cassa. A fine annata andrà ridiscusso il futuro di tutti, con il caso del brasiliano che resta quello più spinoso e complesso da risolvere.

Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Parla Morata!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, grande sogno in panchina | Quattro alternative italiane

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello sport’ fa il punto della situazione evidenziando come Costa non abbia nessuna possibilità di restare al Bayern Monaco, dove già prima dell’infortunio al piede giocava solamente spezzoni di gara. L’esterno offensivo brasiliano dunque farà certamente ritorno alla base accompagnato da un contratto che pesa per 11 milioni lordi ed un totale di quasi altrettanti di cartellino da ammortizzare con un suo nuovo addio. Per scongiurare una minusvalenza andrà infatti ceduto ad almeno 10 milioni di euro. Sono cifre piuttosto alte che rendono Douglas Costa ancora più complesso da cedere, soprattutto a club brasiliani come il Gremio, che però vorrebbe riportarlo in patria.