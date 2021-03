Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C'è il Real Madrid: doppia scelta

La Juventus deve fare i conti con un periodo negativo sul campo che avrà riflessi anche sul calciomercato. Attenzione alle ultime indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo

La stagione della Juventus sta lasciando l’amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori. I bianconeri, infatti, non riescono a decollare agli ordini di Andrea Pirlo, tra i difetti di una rosa che non sembra integrarsi alla perfezione e errori dei singoli difficilmente giustificabili. Tra le altre cose, già dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, si è iniziato a parlare sempre di più del futuro di Cristiano Ronaldo e di un possibile addio anticipato ai colori bianconeri.

Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022 e il suo futuro per la prossima estate appare già in bilico. Da ormai alcune settimane, infatti, si rincorrono i rumors circa una possibile separazione dalla Juventus. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, inoltre, Ronaldo ha già deciso di lasciare i bianconeri e sarebbe pronto a rimetterci anche dal punto di vista economico, con la priorità di tornare al Real Madrid. Le voci su un clamoroso ritorno di fiamma non si placano e potrebbero presto tradursi in una vera e propria trattativa sul calciomercato. Intanto, dalla Spagna sono scatenati: le ultime novità sul futuro di CR7.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e il ritorno al Real Madrid: le ultime dalla Spagna

La pista che vedrebbe Cristiano Ronaldo di ritorno a Madrid inevitabilmente infiamma media e tifosi. Dalla Spagna non si parla d’altro ormai da diversi giorni e anche questa mattina arrivano novità e indiscrezioni importanti su quello che potrebbe essere il futuro del portoghese. In particolare, ‘AS’ sottolinea come la Juventus sia disposta ad ascoltare offerte per cedere il fenomeno ex Manchester United. Il quotidiano apre con una foto di Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, sottolineando come potrebbe riformarsi il fantastico trio che ha fatto la fortuna dei Blancos. Nonostante ciò, le priorità degli spagnoli resterebbero comunque Haaland e Mbappé.

‘Marca’, invece, si concentra maggiormente sulla volontà dell’asso portoghese. Il quotidiano conferma quanto vi abbiamo riportato nelle ultime ore: Cristiano sarebbe pronto a lasciare la Juventus per tornare al Real Madrid. Insomma, tra la volontà crescente del portoghese per un ritorno tra i Blancos e la possibile decisione bianconera di privarsi del suo bomber alle giuste condizioni, lo scenario Real sembra sempre più credibile. Vedremo se l’affare si surriscalderà nelle prossime settimane.