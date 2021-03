L’indizio del ritorno di Cristiano al Real Madrid sembra arrivare proprio dal portoghese e dalla sua… abitazione spagnola

Da settimane si parla insistentemente del futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in particolare dopo l’eliminazione con il Porto e la sua prestazione decisamente negativa. A prendere la parola pochi minuti fa è stato proprio Pavel Nedved: “Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Sia a livello tecnico che di immagine ci ha dato uno slancio verso l’olimpo del calcio. Ha segnato più di 100 gol in 120 partite e ci ha trascinato in Champions. È un ragazzo molto semplice, anche se dall’esterno potrebbe non apparire così”.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo sta facendo preparare la sua casa di Madrid

Il vicepresidente della Juventus, che ha parlato a 360 gradi anche di Pirlo, Allegri, Conte e di altri argomenti spinosi di casa bianconera, è stato molto chiaro. Dalla Spagna, però, continuano ad arrivare indiscrezioni contrastanti e l’ultima è un indizio fatto arrivare indirettamente dallo stesso Cristiano Ronaldo. Come riporta ‘Don Diario’, infatti, alcune fonti raccontano di un certo movimento in questi giorni nell’abitazione del portoghese a La Finca. Più precisamente, la casa che dall’arrivo di CR7 alla Juventus è rimasta libera e sfitta, sembra che si stia preparando ad accogliere qualcuno dal momento che è stata pulita e sistemata per bene.

Come se Cristiano Ronaldo avesse voluto appunto prepararla in caso di un suo ritorno in Spagna. Il fuoriclasse di Madeira ormai ci ha fatto la bocca, aspetta la chiamata da Perez, il suo desiderio – scrivono in Spagna – è chiaro e orientato a riabbracciare la Casa Blanca e anche la Juventus ha aperto. Ronaldo, fin dal suo approdo in Italia, ha sempre avuto in programma di tornare a vivere a Madrid, anche se mai avrebbe pensato da giocatore. Il portoghese ha tanti affari nella capitale spagnola, l’obiettivo era quello di rientrare sì al Bernabeu ma con un altro ruolo. Invece qualcosa sembra muoversi già ora e le indiscrezioni sull’abituazione a La Finca – una delle più lussuose di tutta Madrid -, potrebbero essere molto significative.