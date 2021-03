Calciomercato, spunta un nuovo scenario per Allegri | Corsa a tre

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a far discutere non poco negli ultimi giorni. Il tecnico è a caccia di una nuova panchina: tripla ipotesi per il tecnico ex Juventus

Il futuro di Massimiliano Allegri è argomento di discussione caldo nelle ultime ore. Resta il fermento per diverse panchine di Serie A e il tecnico, come dichiarato domenica sera e come vi abbiamo riportato, ora è pronto al ritorno in panchina dopo aver fatto molto bene sulle panchine di Milan e Juventus. Per questo, l’allenatore è al centro di diversi pensieri e tante ipotesi in tema di calciomercato.

Da diverse settimane vi stiamo riportando l’ipotesi Roma per il futuro del tecnico. Dopo i contatti avvenuti con il club giallorosso, i capitolini restano una delle ipotesi più credibili per il futuro dell’allenatore, ma non l’unica. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, sarebbero tre attualmente le piste più credibili per il futuro del tecnico italiano. Di seguito le ultime ipotesi e tutte le ultime novità.

Calciomercato, Roma e Napoli su Allegri. Spunta anche la Nazionale

E’ noto come in casa Roma e Napoli potrebbe avvenire un vero e proprio ribaltone a fine stagione. Le posizioni di Fonseca e Gattuso sembrano in bilico ormai da gennaio e tra alcune settimane potrebbe arrivare il divorzio. Allegri sarebbe, dunque, un nome importante da cui ripartire per entrambi i club. Spunta, però, anche una terza ipotesi decisamente suggestiva per il futuro del tecnico.

Secondo quanto riporta il quotidiano capitolino, infatti, non è da scartare neanche l’eventuale approdo in Nazionale per Allegri. Roberto Mancini è molto amato e ha permesso di ritrovare grande entusiasmo all’Italia. Il Presidente Gravina lo vuole anche per il Mondiale del 2022 ma deve ancora rinnovare il contratto. La vera scadenza, però, è rappresentata dagli Europei: se la competizione non dovesse andare come previsto ecco che Allegri potrebbe essere il nome giusto per guidare l’Italia verso un eventuale nuovo ciclo.