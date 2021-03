Le dichiarazioni dal ritiro della Svezia di Zlatan Ibrahimovic: c’è l’indizio sul rinnovo di contratto con il Milan

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale dopo le gesta con la maglia del Milan. Il fuoriclasse rossonero, dal ritiro della Svezia, si è soffermato sulla scelta di tornare ad indossare la maglia della selezione svedese: “Con il Ct Andersson ci siamo visti in una stanza, da soli, e abbiamo parlato di tutto. Ci siamo confrontati e abbiamo scelto ciò che era meglio per la Svezia – le parole di Ibra in conferenza stampa – Se sono qui non è perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma perché ho meritato la convocazione. Mi sento in forma e voglio contribuire al bene della nazionale. Ho promesso al Ct di essere decisivo: ora devo dimostrarlo in campo”.

Milan, Ibrahimovic avvicina la firma sul rinnovo

Ibrahimovic si è soffermato anche sul futuro al Milan e l'argomento rinnovo: "Sono ottimista sul prolungamento, voglio continuare in rossonero e migliorare. Il progetto è entusiasmante. Abbiamo creato una bella atmosfera in squadra e questo è il motivo per cui stiamo facendo bene".