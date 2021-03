Hakan Calhanoglu strizza l’occhio al Galatasaray ma nell’immediato futuro del turco, tornato al gol ieri contro la Fiorentina, dovrebbe esserci ancora il Milan

Hakan Calhanoglu è volato in Turchia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Il numero dieci del Milan, dopo un periodo complicato, per via del covid e di alcuni problemi muscolari, ha finalmente fornito una prestazione più che convincente contro la Fiorentina, nella serata di ieri. L’ex Bayer Leverkusen ha contribuito alla vittoria dei rossoneri, con delle buone giocate ma soprattutto con la rete del definitivo 3-2 ai viola.

Calhanoglu ritrova così il sorriso prima dello sbarco ad Istanbul, dove intercettato dai microfoni di ‘A Spor’, ha parlato del suo futuro. Il numero dieci ha confermato di essere un tifoso del Galatasaray, squadra per la quale un giorno gli piacerebbe giocare: “Perché no? – ha ammesso il giocatore -, ho un tatuaggio di un leone, un animale che mi piace che testimonia il mio tifo per il Galatasaray”. Una passione per uno dei club più gloriosi della capitale turca, che non è certo una novità ma ad oggi sembra davvero difficile ipotizzare un passaggio in Turchia fin dalla prossima estate.

Calciomercato Milan, la Turchia può aspettare

Su queste pagine vi abbiamo raccontato della trattativa per il rinnovo di Calhanoglu, con il Milan. Presto ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del centrocampista, Stipic. Nel frattempo, nei giorni scorsi, Calhanoglu ha ribadito di persona, recandosi a Casa Milan, la volontà di rimanere a vestire la maglia del Diavolo.

In casa rossonera continua ad esserci ottimismo sul buon esito della trattativa. Possibile che la fumata bianca arrivi, anche grazie ai bonus, ad una cifra vicina ai 4/4,5 milioni di euro netti a stagione. Un rinnovo che farebbe felici tutte le parti e un po’ meno i tifosi del Galatasaray, che dovranno aspettare ancora qualche anno per vedere Calhanoglu vestire la maglia giallorossa.