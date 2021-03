Calciomercato Juventus, non solo Pirlo | A rischio anche Paratici e Nedved

Calciomercato Juventus, possibile ribaltone totale nell’area tecnica e dirigenziale: balla anche la posizione di Paratici e Nedved

Il ko contro il Benevento di ieri pomeriggio è una brutta mazzata per le ambizioni di scudetto in casa Juventus. I bianconeri sognavano di accorciare le distanze dall’Inter e provare a mettere pressione ai nerazzurri in vista del rush finale, ma adesso, a 10 punti di distanza a parità di partite giocate, la missione diventa quasi impossibile. Non solo: bisogna anche guardarsi le spalle ed evitare di uscire dalla zona Champions League, con una classifica ancora molto corta. Iniziano le riflessioni sul futuro del tecnico Andrea Pirlo, che non ha dato quanto ci si attendeva, ma l’allenatore non è l’unico sotto esame. Anzi, si configura un possibile ribaltone totale nell’area tecnica e dirigenziale.

Calciomercato Juventus, aria di addio per Paratici e Nedved

Fortemente a rischio infatti, come riporta ‘La Stampa’, anche la posizione di Fabio Paratici e Pavel Nedved. Il ds è in scadenza di contratto a giugno, la dirigenza gli ha affidato il compito di fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Le pratiche di rinnovo sarebbero ben avviate, ma in caso di disastro totale potrebbe essere anche lui a pagare. Così come il vicepresidente, il cui apporto si è limitato finora alle intemerate a bordocampo. Per entrambi, iniziano a pesare errori di gestione che rischiano di segnare la peggior stagione bianconera dell’ultimo decennio.