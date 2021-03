La ricerca dell’attaccante è una priorità del calciomercato Juventus, ma le ultime indiscrezioni non sono troppo rassicuranti

La sconfitta casalinga contro il Benevento ha riaperto il dibattito sul futuro di Pirlo alla Juventus. Nel mirino della critica sono finiti anche diversi giocatori. Già all’indomani dell’eliminazione contro il Porto si è parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ma il portoghese non è l’unico giocatore in odore di partenza. Per il mercato in entrata, le priorità bianconere sono senza dubbio il reperimento di esterni difensivi, di un centrocampista e di un attaccante. Per quanto riguarda il numero nove, ormai da settimane si parla di un ritorno di fiamma per Icardi, ma anche di un possibile colpo a zero (Aguero) o di una nuova avventura a Torino per Moise Kean.

Calciomercato Juventus, Kean ha deciso

Sull’attaccante azzurro, non arrivano però buone notizie dalla Francia. ‘Le10sport.com’ conferma, infatti, l’interessamento bianconero per l’ex Everton, escludendone tuttavia un approdo a Torino. Secondo il sito francese, in caso di mancato ritorno a Liverpool alla corte di Ancelotti, l’attaccante ventunenne avrebbe già deciso di privilegiare una permanenza al Psg.

Molto felice nella capitale francese, il giocatore ha già fatto sapere di ‘tifare’ per il riscatto del suo cartellino da parte del club transalpino. Arrivato in prestito la scorsa estate, Kean ha collezionato già sedici gol in ventinove presenze stagionali. Decisamente un beli biglietto da visita, che sa di rilancio dopo l’annata da dimenticare con la maglia dei Toffees.