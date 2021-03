Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nel prossimo mercato estivo. Nuovi rumors sulla Juventus, con l’ex capitano dell’Inter che piace anche a Roma e Milan

Non è scontata una permanenza di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’ex centravanti dell’Inter è stato riscatto dai vicecampioni di Francia per 50 milioni di euro più bonus la scorsa estate, ma sotto la Tour Eiffel si riflette sul futuro del numero 9. La permanenza di Kean e un clamoroso approdo di Messi alla corte di Pochettino, potrebbero infatti indurre il Dt Leonardo a privarsi del nazionale argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, Icardi via dal PSG: la rivelazione di Miele

Tornano quindi di moda i rumors su un ritorno in Italia di Icardi, accostato sempre con maggiore frequenza anche a Milan e Roma oltre al datato interesse della Juventus. Sul futuro del bomber classe ’93 si è soffermato Mario Miele: “Credo che Icardi possa lasciare il PSG, può andare via in estate – ha sottolineato l’operatore di mercato a ‘Il Sussidiario.net’ – Se può andare alla Juve? Non mi sembra possibile questa cosa perché Icardi non è il profilo giusto per formazione bianconera. E poi dovrebbe partire anche Cristiano Ronaldo, cosa ancora da vedere…“.

Miele prosegue aggiungendo sull’ipotesi Serie A:”Per la Roma Icardi sarebbe l’attaccante giusto con la partenza di Dzeko. Ma come farebbe la società giallorossa a pagargli l’ingaggio? Anche per il Milan questa operazione di mercato non sarebbe facile, con un ingaggio sempre oneroso per la società rossonera. Credo che la soluzione più probabile sia il suo arrivo in Premier League, dove Icardi potrebbe veramente andare a giocare”.