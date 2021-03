Intreccio clamoroso in ottica calciomercato Inter. In ballo anche due ex nerazzurri come Icardi e Mourinho

L’Inter ha messo un altro mattoncino nella costruzione dello scudetto con la vittoria in trasferta contro il Torino. La contemporanea sconfitta del Milan in casa contro il Napoli ha portato a 9 i punti di vantaggio della ‘banda Conte’ sui cugini rossoneri. A trascinare i nerazzurri è la LuLa, la coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez, autori dei due gol che hanno affossato i granata. Su di loro il club di Viale della Liberazione vorrebbe puntare per provare ad aprire un ciclo vincente, ma c’è da fare i conti con i problemi economi che potrebbero costringere il gruppo Suning a cessioni importanti nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, Mourinho e Icardi ti ‘rubano’ Lukaku

Come sottolineato dal portale ‘interlive.it‘, dopo gli Europei si potrebbe assistere ad un vero e proprio valzer degli attaccanti che coinvolgerebbe anche l’Inter. Ad aprire le danze il solito Paris Saint-Germain: il nuovo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbe cedere Icardi – il quale gradirebbe un ritorno in Serie A – per rimpiazzarlo con Kane, centravanti con cui aveva un ottimo feeling al Tottenham. Gli ‘Spurs’ sarebbero disposti a liberarsi del loro bomber solo a fronte di un’offerta monstre (superiore ai 100 milioni di euro, ndr), ma Mourinho vuole un sostituto all’altezza. Lo ‘Special One’ avrebbe messo gli occhi su Lukaku: i tifosi nerazzurri tremano.