Niente da fare per Juventus e Inter nella corsa a Bernat, vicino al rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain. Si riaccende il duello per Emerson

Tempo di rinnovi al Paris Saint-Germain. Dopo Di Maria (ieri vittima di un furto in casa durante il match perso contro il Nantes) che ha rinnovato per un’altra stagione fino al 2022, anche Juan Bernat sarebbe pronto a mettere nero su bianco al nuovo contratto con la società vice campione d’Europa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Bernat rinnova con il PSG: Juve e Inter su Emerson

Sarebbe infatti vicino l’accordo con il terzino spagnolo, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno con il PSG. Secondo il quotidiano ‘L’Equipe’, la fumata bianca sarebbe arrivata dopo un incontrato tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza parigina, capeggiata dal Dt Leonardo. Messe a tacere le voci di un possibile addio di Bernat, dopo i tentennamenti dei mesi scorsi sul prolungamento di contratto. Il mancino classe ’93 dovrebbe firmare un accordo pluriennale fino al 2025. Sfumerebbe quindi un possibile colpo a parametro zero per Juventus e Inter, che si erano interessate alla situazione del laterale.

Le due grandi d’Italia adesso potrebbero spostare i radar nuovamente su Emerson Palmieri, vista la necessità di rinforzare la fascia sinistra dello scacchiere di Pirlo e Conte. Il nazionale azzurro in forza al Chelsea è da tempo nel mirino delle due dirigenze.