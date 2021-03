l Benevento sbanca l’Allianz Stadium: le dichiarazioni a fine partita di Filippo Inzaghi dopo il successo contro la Juventus

C’è ovviamente grande soddisfazione nelle parole di Filippo Inzaghi dopo il ‘colpaccio’ del Benevento sul campo della Juventus. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei campani: “Sapevamo che era una partita quasi proibitiva, però avevamo preparato bene la gara in settimana. E’ una vittoria storica per il Benevento su questo campo, rimarrà per sempre nei cuori dei giocatori, dei tifosi e della società. Abbiamo fatto la partita perfetta, altrimenti in casa della Juve non vinci”.

Inzaghi cerca poi di consolare Pirlo: “E’ un grande amico e un ottimo allenatore. Ci sono dei momenti complicati nella carriera di un allenatore, ci sono stati anche per me. Appena perdo due partite mi dicono che non capisco nulla… Questo è il calcio e il nostro mestiere”.