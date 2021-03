Un gol col mancino del portiere Bono salva il Siviglia all’ultimo minuto della sfida in trasferta sul campo del Real Valladolid

Si è chiuso col botto l’anticipo del sabato sera di Liga. Ad una manciata di secondi dal fischio finale di Valladolid-Siviglia la svolta arriva a sorpresa dai piedi di Yassine Bounou, detto Bono, portiere degli andalusi. È stato proprio l’estremo difensore di Lopetegui a diventare l’eroe della serata risolvendo l’ultimo mischione della partita con un mancino affilato dal centro dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Un gol che ha fatto esplodere di gioia la panchina del Siviglia e lo stesso Bono lanciatosi in una cosa a perdi fiato dopo essersi tolto la maglia, per festeggiare con il resto della squadra andaluso che grazie a lui ha acciuffato per i capelli un punto importante. Una prodezza che va ad aggiungersi alla galleria dei gol, poco usuali, da parte dei portieri: da Amelia a Brignoli passando per Taibi e Palop.