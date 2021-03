Stando alle ultime notizie che arrivano dalla Spagna, l’Inter sarebbe pronta a mettere le mani su un affare da 55 milioni di euro. Ecco i dettagli della trattativa

Le strade di Inter e Real Madrid potrebbero incrociarsi nuovamente la prossima estate. Dopo aver concluso l’affare Hakimi, le due società starebbero già trattando un nuovo affare. Un’operazione molto concreta, al punto che alcuni media spagnoli parlano di colloqui ad uno stadio avanzatissimo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I due club starebbero parlando di Eden Hazard. Il fantasista belga non è riuscito a rispettare le attese e Florentino Perez sarebbe stanco di aspettarlo. Questi potrebbero dunque essere gli ultimi mesi con la maglia dei blancos per l’ex Chelsea, che sbarcò nella Capitale spagnola per 115 milioni di euro. Una cifra importante, dalla quale sarà impossibile rientrare.

Calciomercato Inter, Hazard arriva in prestito

Come riporta ‘Don Balon’, il presidente del Real Madrid potrebbe accontentarsi di incassare circa la metà: Hazard – si legge – sarebbe diventato un obiettivo dell’Inter, pronta ad acquistare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto a 55 milioni di euro. La trattativa sarebbe arrivata ad una svolta, con un unico problema legato alle condizioni fisiche del talento belga, che potrebbe andare sotto i ferri per un guaio alla caviglia.

La cessione di Hazard, favorirebbe il Real Madrid nell’acquisto di un nuovo grande attaccante. Non è un segreto, infatti, che Florentino Perez vorrebbe regalarsi uno tra Kylian Mbappe ed Erling Haaland.