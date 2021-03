Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Fiorentina. Il Milan deve fare i conti, ancora, con le assenze di ben sei calciatori. C’è Zlatan Ibrahimovic

Il Milan non si ferma. Dopo il ko contro il Manchester United, domani la squadra di Stefano Pioli farà visita alla Fiorentina. Contro i viola mancheranno ancora tantissimi calciatori: per il match del Franchi, in programma alle ore 18.00, e valevole per la 28esima giornata di Serie A, i rossoneri dovranno fare a meno, ancora, di Mandzukic, Leao, Rebic, Calabria, Romagnoli e Maldini.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI

Nella lista dei convocati sono, invece, ancora presenti Zlatan Ibrahimovic, che partirà dal primo minuto, come annunciato in conferenza Pioli, e Ismael Bennacer, pronto a ritrovare minuti dopo l’infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bomber da 50 milioni | ‘Mossa’ ufficiale

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Stanga, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Tonin.