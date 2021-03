Potrebbe arrivare dal Portogallo l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Sondaggio dei rossoneri, pronti a chiudere l’affare con una contropartita tecnica

Dusan Vlahovic, Jovic, Belotti o addirittura Icardi? No, l’erede di Zlatan Ibrahimovic potrebbe arrivare dal Portogallo. Il nome è quello di Darwin Nunez, classe ’99 uruguaiano dal settembre scorso in forza al Benfica. Contratto fino al giugno 2025, maxi clausola da 150 milioni di euro ma per lasciarlo partire i portoghesi ne chiedono meno della metà. Per la precisione 50 milioni, che poi è circa il doppio di quanto investito per strapparlo all’Almeria dopo una stagione di grande livello, condita da 16 gol.

Calciomercato Milan, Nunez per il dopo Ibrahimovic: la contropartita per il Benfica

Già in orbita Serie A prima del suo trasloco a Lisbona, ora secondo ‘Record’ si sta muovendo in maniera concreta il Milan di Elliott. Secondo il quotidiano lusitano, i rossoneri si sono già mossi in via ufficiale facendo un sondaggio. La richiesta del Benfica è appunto di 50 milioni di euro, cifra considerata alta da Maldini e soci, i quali proveranno ad abbassarla con l’inserimento di una contropartita tecnica. In tal senso occhio al norvegese Hauge, spentosi dopo un avvio convincente.