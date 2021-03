Calciomercato Milan, ancora in stallo il rinnovo di Donnarumma: ecco i due nomi nel nostro campionato in caso di addio

Il Milan pensa al futuro, puntando a confermare in campionato il piazzamento Champions in questo finale di stagione. Il raggiungimento della massima competizione europea è fondamentale per la crescita della società, la dirigenza deve però intanto risolvere le delicate questioni rinnovi per mantenere elevato il potenziale della rosa. La questione più spinosa è certamente quella legata a Donnarumma. Ancora non c’è l’intesa con Raiola per il nuovo contratto in scadenza a giugno, il portiere intende rimanere ma il Milan non può farsi trovare impreparato in caso di un suo addio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan da Champions | Erede Ibra e grana Donnarumma: le mosse sul mercato

Calciomercato Milan, Gollini il piano B se Donnarumma non rinnova: ma non c’è solo lui

Secondo ‘TopCalcio24’, il piano B risponderebbe al nome di Pierluigi Gollini. Sono stati effettuati con l’Atalanta dei sondaggi per l’estremo difensore, che al momento ha perso la titolarità in nerazzurro a vantaggio di Sportiello, anche se dopo l’erroraccio con il Real Madrid del suo collega potrebbe tornare in campo a Verona. Se le valutazioni di Gasperini dovessero tuttavia persistere a lungo termine, il classe 1995 si guarderebbe certamente intorno. Non è finita qui, perché secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, oltre al sempreverde Musso, sarebbe stato sondato anche il nome di Audero, portiere della Sampdoria ed ex Juventus. A proposito dei bianconeri, in caso di fine del rapporto tra Donnarumma e il Milan sarebbero proprio loro a essere tra i club maggiormente interessati. Ma la concorrenza di Psg, Chelsea e altri rimane forte.