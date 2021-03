Juventus, clamorosa novità per la panchina dalla Spagna: via Pirlo a prescindere dai risultati, il favorito è Gasperini

Una novità che avrebbe del clamoroso. Il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus potrebbe terminare dopo una sola stagione. Tutto questo indipendentemente dai risultati raggiunti dal tecnico bresciano. Pirlo resta ancora in corsa in Coppa Italia (si giocherà la finale contro l’Atalanta) e in campionato, anche se la distanza dall’Inter è piuttosto notevole. In questo senso inoltre sarà importante centrare la qualificazione in Champions League, vista la ricca concorrenza. Nonostante ciò, indipendentemente dai risultati ottenuti, dalla Spagna sono certi di una separazione durante l’estate, con la squadra che sarà affidata ad un tecnico più esperto, che in questi anni ha dimostrato grandi cose in Serie A.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Gasperini il nuovo tecnico

Secondo infatti ‘Don Balon’, Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore della Juventus e a rimpiazzare il bresciano sarà Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, che ha fatto vedere grandi cose con l’Atalanta, portando la ‘Dea’ tra le grandi del calcio italiano, sarebbe infatti la prima scelta della dirigenza bianconera. Una decisione che parrebbe già presa, visto che il futuro di Pirlo, riferiscono nella penisola Iberica, sarebbe già segnato indipendentemente dai come concluderà la stagione.

Niente da fare dunque per Zinedine Zidane, nome accostato a più riprese ai bianconeri. Il futuro del tecnico transalpino al Real Madrid continua ad essere poco chiaro, ma in caso di addio al club spagnolo, la preferenza di Zizou sarebbe quella di diventare il nuovo selezionatore della nazionale francese. E del fatto che il nuovo allenatore non sarà Zidane, ma Gasperini, sarebbe già stato informato, scrivono dalla Spagna, anche Cristiano Ronaldo. Così come del fatto che lo stesso Pirlo non sarà più il tecnico dei bianconeri: un addio dovuto, riferiscono, sia per il fatto di non essere stato capace di trovare un sistema di gioco adatto, sia per i risultati ottenuti con la prematura eliminazione in Champions League a discapito del Porto.