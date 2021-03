Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Juventus. Pirlo pronto a liberarsi di Dybala: ai bianconeri anche 55 milioni di euro

“Spero di averlo a disposizione dopo la pausa per le Nazionali“. Pensieri e parole di Andrea Pirlo in merito alla situazione di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non è riuscito a dare praticamente mai il suo contributo alla causa della Juventus in questa stagione a causa degli infortuni. Peraltro il tecnico bianconero non sembra troppo intenzionato a puntare su di lui per il futuro. Ecco perché, considerato anche un contratto in scadenza nel 2022, i nove volte campioni d’Italia in carica stanno cercando acquirenti per cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Vista la crisi economica a livello mondiale derivante dalla pandemia di coronavirus, la soluzione più semplice sarebbe quella di uno scambio. A tal proposito, è emerso un nuovo affare a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa ha scelto: l’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro a Milano: doppio colpo in mediana

Calciomercato Juventus, Dybala al Valencia per Lee: le ultime

Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, la Juve sarebbe pronta a tornare alla carica in estate per Kang-In Lee, 20enne trequartista sudcoreano da tempo nel mirino di Paratici. L’idea sarebbe quello di uno scambio con Dybala al Valencia, anche per evitare che entrambi possano liberarsi a costo zero tra quindici mesi. Se le scadenze contrattuali coincidono, non si può dire altrettanto delle valutazione dei cartellini: quello della ‘Joya’ viene stimato sui 70 milioni a fronte dei 15 milioni del giovane asiatico. Un conguaglio di 55 milioni di euro che i ‘Pipistrelli’ potranno permettersi soltanto in caso di cambio di proprietà. Staremo a vedere.