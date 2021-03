Incontro ieri a Milano per la Juventus: possibile doppio colpo a centrocampo per la formazione bianconera, vertice con Raiola

La Juventus si proietta al futuro: in attesa di capire quanto la rimonta scudetto ha base reali, il club bianconero deve pensare ai rinforzi utili per far sì che la squadra di Pirlo possa competere per il vertice. Nella prossima stagione si prospetta una rosa con diversi volti nuovi: non mancheranno le cessioni, anche quelle di peso, così come Paratici lavorerà per innesti di qualità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pogba più van de Beek: incontro con Raiola

A tale proposito ci sarebbe stato ieri a Milano un incontro tra il CFO bianconero e Mino Raiola, agente tra gli altri di Paul Pogba. A riferirlo sul proprio profilo Twitter è il giornalista della Rai Paolo Paganini: “Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola. Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?! Lo scopriremo”.

Dell’interesse della Juve per il francese si parla da tempo e ma il numero 8 del Manchester United potrebbe non essere stato l’unico nome di cui si è parlato nel vertice. Lo stesso Paganini fa riferimento a van de Beek che sarebbe entrato da poco nella scuderia Raiola: “So che è passato da poco con Raiola e lui lo vuole portare in Italia”. Un possibile doppio affare in mediana per la Juventus ovviamente lavorerà anche in uscita: “Ci saranno cessioni importanti – ha scritto il giornalista – ed entrate magari poche ma di livello”.