Nicolò Zaniolo prosegue il suo percorso di pieno recupero dopo il secondo grave infortunio al ginocchio. Il talento della Roma il prossimo 25 marzo effettuerà la visita decisiva con il professor Fink e potrebbe scendere in campo già il 10 aprile con la Primavera giallorossa. Tuttavia, in vista della prossima estate ci sarebbe già una brutta notizia, ovvero l’esclusione dai convocati di Mancini per l’Europeo in programma.

In vista della competizione che affronterà l’Italia, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe troppo tardi per una convocazione di Zaniolo. Lo stesso giocatore si sarebbe reso conto che, con il Mondiale in programma nel 2022, non gli mancheranno occasioni per giocare un grande torneo in azzurro. Zaniolo dovrebbe parlarne anche a Daniele De Rossi, da poco entrato ufficialmente nello staff della Nazionale e atteso prossimamente a Trigoria. Il reale obiettivo del giocatore sarebbe quello di trovare la perfetta forma in vista della prossima preparazione estiva della Roma.