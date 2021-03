La Juventus non ha mai smesso di guardare a Nicolò Zaniolo, l’agente del centrocampista: “Interesse dei bianconeri? Pensa solo alla Roma”

I bianconeri hanno fatto del mercato interno alla Serie A un vero e proprio fiore all’occhiello negli ultimi anni. Comprare i migliori giocatori del campionato, infatti, da una parte permette di rafforzarsi con elementi che conoscono bene il calcio italiano e dell’altra indeboliscono le rivali. Da Higuain a Pjanic, arrivando al più recente Chiesa, sono tanti i giocatori della Juventus arrivati da club di Serie A. Anche per questa politica applicata da Paratici e soci Nicolò Zaniolo non è mai uscito dai radar della Vecchia Signora. Nella giornata di oggi, però, l’agente del giallorosso ha parlato del suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, l’agente di Zaniolo | “Ora pensa solo alla Roma”

La Juventus potrebbe anche pensare a Zaniolo, ma i pensieri del centrocampista della Roma sembrano essere indirizzati altrove. Claudio Vigorelli, agente del classe ’99, ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha rivelato: “Interesse dei bianconeri? Nicolò ora pensa solamente alla Roma e al rientro in campo”. Inoltre, il procuratore di Zaniolo ha parlato anche del mercato della Juventus e del possibile futuro di Cristiano Ronaldo. Vigorelli, poi, ha consigliato i bianconeri: “Penso che Milik possa essere l’attaccante giusto”. Non è una notizia di oggi, infatti, che il bomber polacco sia entrato nei pensieri di Paratici. Zaniolo, invece, vuole solo ritrovare il campo e mette nel mirino Euro 2020.