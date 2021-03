Stefano Pioli ha chiesto scusa per lo sfogo avuto al termine di Milan-Manchester United: le parole del tecnico rossonero

Non è passato inosservato il comportamento di Stefano Pioli al termine di Milan-Manchester United. Al termine della gara che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League, l’allenatore ha avuto da ridire con un assistente di Solskjaer. Parole non ripetibili che sono state immortalate in un video divenuto poi virale sui social. La reazione di Pioli ha suscitato polemiche e nel pomeriggio sono arrivate le scuse del tecnico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan-Manchester United, Pioli: “Dispiace per il comportamento avuto”

In una dichiarazione rilasciata all’Ansa’, l’allenatore del Milan ha voluto chiedere scusa per la sua reazione post gara. “Mi dispiace per il comportamento che ho avuto – le parole di Pioli – non succederà più. A Solskjaer – ha spiegato poi il tecnico – ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente”. Polemiche archiviate quindi con il Milan che ora dovrà concentrarsi sul campionato e sulla corsa alla prossima Champions League. I rossoneri al momento sono secondi in classifica, con un vantaggio di sei lunghezze da Napoli e Roma che condividono il quinto posto.